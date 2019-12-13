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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Белозеров: решение WADA встревожило Логинова и Гараничева, но проблем у биатлонистов нет

По словам старшего тренера мужской сборной России, спортсмены продолжают тренироваться в спокойной обстановке

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Принятые в отношении российского спорта санкции встревожили лидеров сборной России по биатлону Александра Логинова, Дмитрия Малышко и Евгения Гараничева, однако их выступлению в международных соревнованиях на сегодня ничего не мешает. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря лишил на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К этим соревнованиям будут допускаться спортсмены, которые не подозреваются в нарушении антидопинговых правил на основе базы московской лаборатории, которая содержит данные проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. За манипуляции с этими данными российский спорт и подвергся санкциям.

"Сообщение о решении WADA мы получили, когда приземлились в Зальцбурге. Конечно, надежда была, но решение все же стало ожидаемым. Старшая половина команды в лице Логинова и Малышко "закипишила", отчасти даже Гараничев заволновался, но, приехав сюда, провели собрание, получили дополнительную информацию и поняли, что волноваться не стоит - ничего, кроме общего решения, нет", - сказал Белозеров.

"Решили действовать по обстановке, ребятам мы сказали, что наша задача - соревноваться и что нас никто не отстранял. На встрече капитанов нам тоже никто ничего не сказал, Международный союз биатлонистов тоже пока никаких действий не предпринимает", - добавил он.

В нынешней российской сборной только Логинов, Малышко и Гараничев выступали на международных стартах в период с 2012 по 2015 год, причем первый уже отбыл трехлетнюю дисквалификацию за допинг. "В душу человеку не залезешь, но пока мы считаем, что обстановка рабочая. По тренировкам видно, если человек разобран и не может собраться. Здесь все работают нормально", - отметил тренер.

Решение исполкома WADA вступит в силу только с одобрения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Российская сторона может оспорить решение WADA в течение 21 дня с момента вынесения вердикта.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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