Поздняков: спортивные федерации должны включать представителей атлетов в руководство

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Представители интересов спортсменов должны быть включены в руководящие органы Олимпийского комитета России и национальных федераций, заявил журналистам в Новосибирске президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментируя критику спортивных властей со стороны трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене.

Ласицкене раскритиковала спортивные власти за бездействие в вопросе восстановления в правах российской легкой атлетики и появление нового допингового кризиса, который на четыре года может оставить российских спортсменов без флага на крупнейших международных соревнованиях. Министр спорта Павел Колобков предложил спортсменке принять участие в процессе реформирования Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), прошлое руководство которого во главе с Дмитрием Шляхтиным было обвинено в фальсификации документов серебряного призера чемпионата мира Данила Лысенко, который подозревался в нарушении антидопинговых правил.

"Что касается озабоченности спортсменки, для олимпийского комитета одна из самых важных целей - защита интересов спортсменов. Для этого во все руководящие органы Олимпийского комитета России и национальных федераций должны быть включены представители комиссий спортсменов. Такие комиссии сформированы у Олимпийского комитета России", - сказал Поздняков.

Он пояснил, что не все федерации следуют данному принципу, однако ОКР его активно продвигает. Кроме того, он отметил, что важно разделить тревогу Ласицкене по ситуации в федерации легкой атлетики.

"Действительно, те нарушения, которые были выявлены, вопиющие. И сразу же после оглашения претензий к руководству федерации легкой атлетики рабочая группа Олимпийского комитета России призвала к немедленной отставке всего руководства, включая членов президиума. В настоящий момент продолжается дискуссия по поводу полного обновления Всероссийской федерации легкой атлетики", - отметил он.

В ноябре совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановил процесс восстановления ВФЛА, пригрозив организации лишением членства, что приведет к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Ласицкене публично обратилась к Колобкову и главе Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову с просьбой принять меры в сложившейся ситуации. Выборы нового президента ВФЛА пройдут 28 февраля.