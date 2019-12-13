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Допинг-скандал вокруг российского спорта

IBU сообщил, что расследование допинговых дел Слепцовой и Устюгова продолжается

В пятницу немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что биатлонисты фигурируют в отчете следователей Всемирного антидопингового агентства о махинациях с базой данных московской лаборатории

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Допинговое расследование в отношении олимпийских чемпионов по биатлону Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой еще не завершено. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

В пятницу немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что двумя биатлонистами, о которых говорится в отчете следователей Всемирного антидопингового агентства (WADA) о махинациях с базой данных московской лаборатории, являются Слепцова и Устюгов.

"IBU не комментирует эту информацию, можем только сообщить, что рассмотрение дел этих биатлонистов продолжается", - сообщили в международной организации.

Обвинения в нарушении антидопинговых правил Слепцовой и Устюгову были предъявлены в августе 2018 года, вместе с ними под подозрение тогда попали Александр Печенкин и Александр Чернышов, которых дисквалифицировали в июне.

Устюгов завершил спортивную карьеру после Игр в Сочи. Если его признают виновными, Россия лишится первого места в медальном зачете сочинской Олимпиады, поскольку результат мужской эстафетной команды, в составе которой Устюгов одержал победу, будет аннулирован.

Слепцова является олимпийской чемпионкой 2010 года, чемпионкой мира 2009 года. Из спорта она ушла в 2017 году.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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