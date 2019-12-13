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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

ОКР: обсуждать заявление Федерации бокса России об отказе от участия в ОИ преждевременно

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что нужно дождаться окончания отборочного боксерского турнира

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Отказ Федерации бокса России участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом следует обсуждать после того, как российская команда пройдет квалификацию на Игры в марте 2020 года. Об этом журналистам в Новосибирске сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В понедельник генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил порталу Sport24, что сборная не поедет на Олимпиаду в нейтральном статусе.

"Что касается федерации бокса, насколько я знаю, боксерам еще предстоит квалификационный турнир, который пройдет в конце марта следующего года и на котором будут разыграны лицензии на Игры. Я думаю, корректно вернуться к вопросу, когда наши спортсмены квалифицируются на Олимпиаду в Токио. Но мы как Олимпийский комитет России делаем все возможное, чтобы наша олимпийская команда поехала [на Игры] с российским триколором", - сказал Поздняков.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады).

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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