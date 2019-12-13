Биатлонистка Юрлова-Перхт не готова обсуждать возможный пропуск второй Олимпиады

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /ТАСС/. Чемпионка мира по биатлону 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт не готова обсуждать тему возможного пропуска Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом она заявила журналистам в пятницу после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря лишил на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К этим соревнованиям будут допускаться спортсмены, которые докажут свою непричастность к возможным допинговым нарушениям. Юрловой-Перхт без объяснения причин отказали в допуске к Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, где россияне выступали без флага.

"Кроме этого решения, я не обладаю никакой информацией, поэтому у нас сейчас одна единственная цель - готовиться и выступать на соревнованиях. Что будет дальше, будем знать уже после объявления официальных решений международной федерации", - сказала Юрлова-Перхт.

"Олимпиаду я сейчас комментировать не буду", - добавила 34-летняя спортсменка.

В прошлом сезоне Юрлова-Перхт стала серебряными призером чемпионата мира в Эстерсунде.