{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Биатлонистка Юрлова-Перхт не готова обсуждать возможный пропуск второй Олимпиады

Юрловой-Перхт без объяснения причин отказали в допуске к Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, где россияне выступали без флага

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /ТАСС/. Чемпионка мира по биатлону 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт не готова обсуждать тему возможного пропуска Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом она заявила журналистам в пятницу после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря лишил на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К этим соревнованиям будут допускаться спортсмены, которые докажут свою непричастность к возможным допинговым нарушениям. Юрловой-Перхт без объяснения причин отказали в допуске к Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, где россияне выступали без флага.

"Кроме этого решения, я не обладаю никакой информацией, поэтому у нас сейчас одна единственная цель - готовиться и выступать на соревнованиях. Что будет дальше, будем знать уже после объявления официальных решений международной федерации", - сказала Юрлова-Перхт.

"Олимпиаду я сейчас комментировать не буду", - добавила 34-летняя спортсменка.

В прошлом сезоне Юрлова-Перхт стала серебряными призером чемпионата мира в Эстерсунде.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Кубок мира по биатлону
Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Победу одержала итальянка Доротея Вирер, второе место заняла норвежка Ингрид Тандревольд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС