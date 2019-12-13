ВФЛА отчиталась перед комиссией Минспорта о выполнении рекомендаций

ТАСС, 13 декабря. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко отчиталась о выполнении рекомендаций перед комиссией по государственной аккредитации Министерства спорта РФ. Как сообщает пресс-служба ВФЛА, отчет Тарасенко был принят к сведению.

"О дате следующего заседания комиссии будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.

В конце ноября легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Помимо Шляхтина, были временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова, а также сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько, им всем предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. После решения AIU совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА и пригрозил полным исключением из организации.

Вслед за этим Минспорт обязал федерацию разработать дорожную карту по выходу из кризиса, в случае невыполнения условий Минспорт лишит ВФЛА госаккредитации. В частности, министр спорта Павел Колобков рекомендовал отстранить представителей руководства ВФЛА, причастных к делу Лысенко. В итоге все причастные покинули свои посты в федерации, а 6 декабря ВЛФА отправила в министерство дорожную карту.