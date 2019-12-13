Беланов будет тренировать команду скипа Анны Сидоровой

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский специалист Сергей Беланов возглавил команду по керлингу скипа Анны Сидоровой. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев по итогам заседания исполкома организации.

"Команду Анны Сидоровой будет готовить Сергей Беланов", - сказал Свищев.

Беланов ранее тренировал команду Виктории Моисеевой.

Также Свищев сообщил, что Светлана Калалб вошла в тренерский штаб мужской сборной России. "Она будет продолжать работать с Александром Козыревым, который сейчас тренирует мужскую сборную. Она будет помогать", - сказал Свищев.

Калалб ранее входила в тренерский штаб национальной команды, она работала с женской сборной.