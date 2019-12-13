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Биатлонистка Куклина считает несправедливыми санкции WADA

Российская спортсменка заявила, что не нужно всех стричь под одну гребенку

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Биатлонистка Лариса Куклина считает несправедливыми санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом она заявила журналистам в пятницу после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Исполком WADA 9 декабря лишил на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны.

"Настроение все равно остается нормальным. Просто расстраивает, что мы страдаем, хотя не виноваты. Но мы не собираемся опускать руки, мы знаем, что мы ни в чем не виноваты, что мы чистые спортсмены и к нам это не должно относиться. Не должны всех стричь под одну гребенку", - сказала Куклина.

Спортсменка пока не представляет, что ей может быть придется выступать в нейтральном статусе. "Я не знаю, какого это. Я гражданка Российской Федерации, это не значит, что я должна носить экипировку, чтобы это все видели. Сила не в этом, мы это и так можем показать. Главное, чтобы нас тоже поняли: почему к нам эти претензии?" - отметила она.

Решение исполкома WADA вступит в силу только с одобрения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Российская сторона 19 декабря может оспорить введение санкций.

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Зимние олимпийские виды спортаВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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