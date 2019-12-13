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ММА

Российский боец ММА Волков может провести реванш с Льюисом

В первом поединке россиянин проиграл нокаутом

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков весной может провести реванш с американцем Дерриком Льюисом. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Иван Банников.

Ранее Волков планировал весной провести бой с французом Фрэнсисом Нганну, однако тот проведет поединок с другим соперником. Льюису Волков проиграл нокаутом в октябре 2018 года.

"Нганну струсил. Мы просили у Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) его, и он об этом знал. Мы теперь будем просить Льюиса", - сказал Банников, отметив, что соответствующие переговоры уже идут, а сам бой может пройти весной.

В активе 31-летнего Волкова 31 победа и семь поражений в ММА.

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