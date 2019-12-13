Хусаинов: Гинер получил оптимальное наказание за слова о судействе

МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Срок дисквалификации президента ЦСКА Евгения Гинера за жесткие высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова является оптимальным. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

Комитет по этике РФС в пятницу отстранил Гинера за жесткие высказывания в адрес Егорова. Президент ЦСКА, также являющийся председателем финансового комитета РФС, отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн рублей.

"Это нелицеприятное высказывание в адрес руководителя департамента, которое имеет под собой веские, аргументированные основания. Может, не нужно было это все выносить на публику, тогда удалось бы избежать наказания, а высказать в рабочей обстановке, - сказал Хусаинов. - Но учитывая меру пресечения Евгения Ленноровича, это самое оптимальное наказание".

Решение по Гинеру вступило в силу 13 декабря, срок наказания практически истечет к возобновлению чемпионата России по футболу.

"Если бы решение в силу вступило позднее, то могли быть более жесткие действия. Он мог обратиться в суд, подать апелляцию, чтобы подтвердить свои высказывания конкретными фактами. И тогда разбирательство пошло бы по полной программе", - отметил Хусаинов.