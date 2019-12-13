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ММА

Глава UFC Уайт выразил интерес к включению соревнований по пощечинам в UFC Fight Pass

Он выложил в Instagram набравшее популярность видео с поражением в турнире по пощечинам россиянина Василия Камоцкого

ТАСС, 13 декабря. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заинтересовался возможностью транслировать соревнования по пощечинам на платформе для продвижения смешанных единоборств, кикбоксинга, бокса и тайского бокса UFC Fight Pass. Об этом она написал в своем аккаунте в Instagram.

Он выложил набравшее популярность видео с поражением в турнире по пощечинам россиянина Василия Камоцкого, известного под прозвищем "Пельмень". Он является чемпионом турнира по пощечинам, который прошел в марте в Красноярске.

"Они выбивают дурь друг из друга пощечинами. Этот парень в красном - чемпион по имени "Пельмень", и он потерпел первое поражение. Думаю о том, чтобы поставить их (соревнования по пощечинам - прим. ТАСС) на UFC Fight Pass", - написал Уайт.

Соревнования заключаются в поочередных ударах ладонью, оппоненты разделены тумбой для армрестлинга, которая позволяет им не падать после ударов.

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