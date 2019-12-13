Глава UFC Уайт выразил интерес к включению соревнований по пощечинам в UFC Fight Pass

ТАСС, 13 декабря. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заинтересовался возможностью транслировать соревнования по пощечинам на платформе для продвижения смешанных единоборств, кикбоксинга, бокса и тайского бокса UFC Fight Pass. Об этом она написал в своем аккаунте в Instagram.

Он выложил набравшее популярность видео с поражением в турнире по пощечинам россиянина Василия Камоцкого, известного под прозвищем "Пельмень". Он является чемпионом турнира по пощечинам, который прошел в марте в Красноярске.