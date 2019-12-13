{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по биатлону

Определен состав женской эстафетной команды на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

На дистанцию отправятся Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт
Светлана Миронова EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Описание
Светлана Миронова
© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб определил состав женской сборной России по биатлону на эстафету на втором этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.

На эту тему
Биатлонистка Миронова завоевала первую в карьере медаль Кубка мира

Выступят Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт, сообщил старший тренер сборной России Виталий Норицын. Он уточнил, что расстановка по этапам будет определена после собрания команды.

На этапе в шведском Эстерсунде россиянки в составе Тамары Ворониной, Миронвоой, Юрловой-Перхт и Куклиной заняли пятое место.

Женская эстафета 4 по 6 км пройдет в субботу.

Теги
Кубок мира по биатлону
Реклама на ТАСС
Футбол в России
ВЭБ.РФ получит более 75% акций ФК ЦСКА
По словам Игоря Шувалова, госкорпорация рассчитывает привлечь инвестора в срок до трех лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС