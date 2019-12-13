Определен состав женской эстафетной команды на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб определил состав женской сборной России по биатлону на эстафету на втором этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.

Биатлонистка Миронова завоевала первую в карьере медаль Кубка мира

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Выступят Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт, сообщил старший тренер сборной России Виталий Норицын. Он уточнил, что расстановка по этапам будет определена после собрания команды.

На этапе в шведском Эстерсунде россиянки в составе Тамары Ворониной, Миронвоой, Юрловой-Перхт и Куклиной заняли пятое место.

Женская эстафета 4 по 6 км пройдет в субботу.