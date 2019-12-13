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Летние неолимпийские виды спорта

Регбийный клуб "Фили" может быть возрожден в 2020 году

Профессиональная команда "Фили" прекратила существование в 2014 году

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Регбийный клуб "Фили" может быть возрожден в конце 2020 года. Об этом на заседании высшего совета ФРР заявил председатель совета Игорь Артемьев.

Профессиональная команда "Фили" прекратила существование в 2014 году.

"В течение 2020 года должны поставить задачу исправить инфраструктуру, принять ее. К концу 2020 года у нас может появиться возрожденный клуб "Фили". То, о чем нас давно просили", - сказал Артемьев.

"Фили" является одним из старейших регбийных клубов России, он был основан в 1967 году. Филевские регбисты пять раз становились победителями чемпионата СССР (1970, 1972, 1973, 1974, 1975), один раз выиграли национальный кубок (1977). В 1993 году "Фили" завоевал бронзовые медали чемпионата России.

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичЛетние неолимпийские виды спорта
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