Тарасенко: согласование дорожной карты ВФЛА с РУСАДА не завершено

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на данный момент не согласовало дорожную карту по выходу из кризиса с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко заявила журналистам.

"В последнюю неделю мы выполнили все рекомендации, за исключением согласования дорожной карты с РУСАДА, - сказала она. - Карта была предоставлена вовремя, я провела встречи с руководством РУСАДА. Понимание есть, в настоящее время проходит согласование".

В конце ноября независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Помимо Шляхтина, были временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова, а также сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько, им всем предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. После решения AIU совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановил процесс восстановления членства ВФЛА и пригрозил полным исключением из организации.

Вслед за этим Минспорт РФ обязал федерацию разработать дорожную карту по выходу из кризиса, в случае невыполнения условий Минспорт РФ лишит ВФЛА госаккредитации. В частности, министр спорта Павел Колобков рекомендовал отстранить представителей руководства ВФЛА, причастных к делу Лысенко. В итоге все причастные покинули свои посты в федерации, а 6 декабря ВФЛА отправила в министерство дорожную карту.