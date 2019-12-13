Норицын: Мироновой для борьбы за лидерство в мировом биатлоне не хватает стабильности

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /ТАСС/. Россиянке Светлане Мироновой для борьбы за лидерство в мировом биатлоне пока не хватает стабильности на огневых рубежах. Такое мнение журналистам высказал старший тренер российской команды Виталий Норицын.

25-летняя Миронова в пятницу завоевала первую в карьере медаль Кубка мира - на этапе в австрийском Хохфильцене она стала третьей в спринте. Лучшей в гонке стала итальянка Доротея Вирер. Кристина Резцова стала 19-й, Екатерина Юрлова-Перхт пришла к финишу 26-й, Тамара Воронина - 60-й, Лариса Куклина - 69-й.

"Со стрельбой мы до конца не разобрались, хотелось бы видеть более стабильный уровень мастерства, у нее же стрельба пока плавает, - сказал Норицын. - Все, что у нее получается на тренировках, не переносится на соревновательную деятельность. Надо немного подождать".

"Я хочу отметить выступление всей команды. Та же Кристина Резцова выглядит иначе, она пережила психологическое давление, которое сама себе создала, и сама себе доказала, что может показывать такой же ход, как у Ларисы Куклиной", - добавил он.

Последний раз в личной гонке российская биатлонистка завоевывала медаль год назад - 13 декабря в Хохфильцене третьей стала Юрлова-Перхт. Тогда перед стартом соревнований в расположение российской сборной в связи с допинговым разбирательством прибыли австрийские полицейские, в этом году перед соревнованиями санкции к российскому спорту принял исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Хватит нам негатива, в этом сезоне его достаточно вокруг команды. Хочется оградить спортсменок, которые на все это реагируют и переживают", - заметил Норицын.