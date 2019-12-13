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Футбол в России

Штраф Гинера будет направлен на поддержку судей

РФС оштрафовал президента ЦСКА на 1 млн рублей за оскорбления в адрес главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Штраф, назначенный президенту ЦСКА Евгению Гинеру комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС), будет направлен на поддержку перспективных российских судей. Комментарий руководителя судейского комитета Ашота Хачатурянца ТАСС предоставила пресс-служба РФС.

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Президент ЦСКА, также являющийся председателем финансового комитета РФС, отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн рублей за жесткие высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

"Решение комитета по этике по высказываниям Евгения Гинера полностью соответствует корпоративным нормам РФС. Денежные средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей. Надеемся, что подобные ситуации не будут повторяться впредь", - заявил Хачатурянц.

Гинер в субботу после матча 19-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА (1:1) в интервью ряду СМИ допустил резкие высказывания в адрес Егорова. Руководитель московского клуба остался недоволен работой арбитров в данной игре. Во вторник контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам встречи дисквалифицировал на три матча, один из которых условно, главного тренера армейцев Виктора Гончаренко за то, что тот после финального свистка с применением нецензурной лексики обсуждал с судьями спорные моменты.

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