Столкновение на трассе чуть не лишило Миронову первой медали Кубка мира по биатлону

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /ТАСС/. Биатлонистка Светлана Миронова могла лишиться бронзы спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене, если бы не удержала равновесие после столкновения на трассе с одной из соперниц. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

Бронза в спринте для 25-летней Мироновой стала первой в карьере медалью Кубка мира. Лучшей в гонке стала итальянка Доротея Вирер.

"На последнем круге сказалось то, что мы соревнуемся в горах, было тяжело, - сказала Миронова. - Кроме того, на последнем круге произошел инцидент: на спуске я врезалась в эстонскую спортсменку - зацепилась за лыжу, мы чуть не упали. Пришлось затормозить, я потеряла порядка пяти секунд".

Российская биатлонистка в гонке допустила один промах, его она сделала, выполняя заключительный выстрел.

"Я не думала о том, что могло быть золото, - сказала Миронова. - Но мне действительно обидно за этот промах, потому что он был допущен в спешке. Я спокойно могла закрыть мишень, но поторопилась".

"В соревнованиях присутствует дополнительное напряжение, и если на тренировках ты рискуешь, то на соревнованиях немного аккуратничаешь. Но сегодня получилось все", - добавила она.