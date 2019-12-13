Мужская сборная России по регби-7 ставит задачу выйти на ОИ-2024

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби-7 ставит задачу квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом на заседании высшего совета Федерации регби России заявил исполняющий обязанности главного тренера команды Антон Левченко.

В конце ноября стало известно, что команду покинул главный тренер фиджиец Вайсале Сереви, его место занял Левченко.

"Мы ставим задачу квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года", - сказал Левченко.

Сборная России не сумела отобраться на Олимпийские игры в Токио.