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Летние олимпийские виды спорта

Мужская сборная России по регби-7 ставит задачу выйти на ОИ-2024

Россияне не сумели отобраться на Олимпийские игры в Токио

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби-7 ставит задачу квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом на заседании высшего совета Федерации регби России заявил исполняющий обязанности главного тренера команды Антон Левченко.

В конце ноября стало известно, что команду покинул главный тренер фиджиец Вайсале Сереви, его место занял Левченко.

"Мы ставим задачу квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года", - сказал Левченко.

Сборная России не сумела отобраться на Олимпийские игры в Токио.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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