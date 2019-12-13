Биатлонистка Миронова считает несправедливым, что ее могут вынудить выступать без флага

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /ТАСС/. Российская биатлонистка Светлана Миронова считает несправедливыми санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые могут лишить ее национального флага на чемпионате мира и Олимпийских играх. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря лишил на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны.

"Я стараюсь на это не обращать внимания, но все это, конечно, обидно, потому что по отношению к себе я чувствую несправедливость. Я за честный и чистый спорт, и я честна перед всеми", - сказала Миронова.

"Это обидно, что мы можем выступать под нейтральным флагом, хочется представлять свою страну. Но мы ничего с этим не можем поделать, будем соревноваться в тех условиях, которые нам предложат", - подчеркнула она.

В пятницу Миронова завоевала первую в карьере медаль Кубка мира - 25-летняя биатлонистка стала третьей в спринте на этапе в Хохфильцене (Австрия).

Решение исполкома WADA вступит в силу только с одобрения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Российская сторона 19 декабря может оспорить введение санкций.