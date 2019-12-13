"Трактор" расторг контракт с хоккеистом Кравцовым

ТАСС, 13 декабря. Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" расторг соглашение с форвардом Виталием Кравцовым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашение "Трактора" с 19-летним нападающим было рассчитано на один год, стороны заключили контракт в октябре нынешнего года.

В мае Кравцов подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс", одним из условием соглашения является возможность для Кравцова вернуться в КХЛ при условии, если он не будет заявлен в состав основной команды "Рейнджерс". В текущем сезоне он провел пять игр в Американской хоккейной лиге (АХЛ), выступая в фарм-клубе нью-йоркской команды "Хартфорд", а затем перешел в "Трактор", сыграв в КХЛ 11 матчей, набрав 3 (2 шайбы + 1 передача) очка. Теперь хоккеист должен вернуться в "Рейнджерс".

Кравцов на драфте 2018 года был выбран "Рейнджерс" под общим девятым номером. До перехода в американский клуб россиянин также выступал за "Трактор". Кравцов признавался лучшим новичком КХЛ сезона-2017/18, а также принял участие в Матче всех звезд КХЛ 2019 года.