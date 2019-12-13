ВФЛА не включила Маслакова в список тренеров сборной России на 2020 год

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не включила Валентина Маслакова в список тренеров сборной России на 2020 год. Об этом исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко заявила журналистам.

"Да, Маслаков не значится в этом списке", - сообщила Тарасенко.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщал, что бывший главный тренер сборной России Маслаков продолжает работать со спортсменами, несмотря на допинговый скандал, разразившийся в легкой атлетике в 2015 году. При этом Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не выдвигала официальных обвинений в адрес Маслакова. Специалист подал в отставку с поста главного тренера сборной в 2015 году после дисквалификации пятерых российских ходоков.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в World Athletics в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе.