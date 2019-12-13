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Кубок Первого канала

Хоккеисты Барабанов, Жафяров, Сергеев и Сошников пропускают тренировку сборной России

В субботу россияне сыграют на Кубке Первого канала с чехами

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России Александр Барабанов, Дамир Жафяров, Артем Сергеев и Никита Сошников пропускают тренировку национальной команды в преддверии второго матча Кубка Первого канала с чехами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча состоится в субботу в Москве и начнется в 15:00 мск. Как сообщили ТАСС в пресс-службе сборной России, отсутствующие на тренировке игроки, скорее всего, не примут участие в матче. Российские хоккеисты проводят занятие в четыре полных пятерки.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

  • вратари: Илья Сорокин, Александр Самонов, Тимур Билялов;
  • белые: Никита Нестеров, Вячеслав Войнов; Михаил Григоренко - Вадим Шипачев - Кирилл Капризов;
  • синие: Рушан Рафиков, Игорь Ожиганов; Андрей Кузьменко - Кирилл Семенов - Антон Бурдасов;
  • красные: Андрей Миронов, Алексей Марченко; Владимир Ткачев (СКА) - Владимир Ткачев ("Ак Барс") - Богдан Якимов;
  • оранжевые: Никита Лямкин, Григорий Дронов; Антон Слепышев - Павел Карнаухов - Евгений Кетов.
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