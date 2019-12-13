Мария Шарапова снялась в сериале "Утреннее шоу"

ТАСС, 13 декабря. Российская теннисистка Мария Шарапова сыграла эпизодическую роль в сериале "Утреннее шоу" (The Morning Show). Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

"Это поистине нереальный опыт - сняться в одном из эпизодов сериала "Утреннее шоу" вместе с приятнейшими девушками, которых только можно повстречать. Спасибо Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон за то, какими потрясающими вы были на съемках. Смотрите новую серию сегодня, но постарайтесь не пропустить меня", - написала 32-летняя Шарапова.