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Мария Шарапова снялась в сериале "Утреннее шоу"

Теннисистка сыграла эпизодическую роль в этом сериале

ТАСС, 13 декабря. Российская теннисистка Мария Шарапова сыграла эпизодическую роль в сериале "Утреннее шоу" (The Morning Show). Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

"Это поистине нереальный опыт - сняться в одном из эпизодов сериала "Утреннее шоу" вместе с приятнейшими девушками, которых только можно повстречать. Спасибо Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон за то, какими потрясающими вы были на съемках. Смотрите новую серию сегодня, но постарайтесь не пропустить меня", - написала 32-летняя Шарапова.

"Утреннее шоу" - сериал режиссера Мими Ледер о личных драмах в студиях американских утренних телепрограмм, главные роли играют Энистон, Уизерспун и Стив Карелл.

Шарапова в прошедшем сезоне приняла участие в восьми турнирах, лучшим результатом является выход в четвертьфинал в китайском Шэньчжэне. На данный момент Шарапова занимает 131-е место в рейтинге WTA, на ее счету 36 титулов в одиночном разряде. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон, на Олимпийских играх 2012 года она стала серебряным призером в одиночных соревнованиях.

Шарапова с 26 по 28 декабря примет участие в выставочном турнире Hawaii Open, который пройдет в Гонолулу.

Теги
Шарапова, Мария ЮрьевнаWTA
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