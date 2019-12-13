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Кубок мира по биатлону

Тренер сборной России не исключает участия Гараничева в эстафете Кубка мира по биатлону

В прошлом сезоне спортсмен просил не ставить его в состав на эстафету на чемпионате мира

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по биатлону не исключает участия Евгения Гараничева в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров.

Призер Игр в Сочи Гараничев не попал в состав эстафетной команды на первом в сезоне этапе Кубка мира, который завершился на прошлой неделе в шведском Эстерсунде.

"Гараничев, конечно, рассматривается на эстафету. Я его ставил на первый этап эстафеты в Канаде (на этапе Кубка мира в прошлом сезоне - прим. ТАСС), тогда на стойке у него тоже было не все ладно, но в целом этап сложился, он его не провалил. При мне не было такого, чтобы он отказывался от эстафеты", - сказал Белозеров.

31-летний Гараничев попросил не ставить его в состав на эстафету на чемпионате мира, который Эстерсунд принимал в марте этого года. Биатлонист имеет плохую статистику выступлений в командных гонках на главных стартах сезона - по ходу карьеры у него была серия из пяти эстафет подряд со штрафными кругами.

На прошлой неделе в Эстерсунде российская команда в эстафете стала четвертой, олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Малышко в той гонке зашел на штрафной круг. Белозеров отметил, что участие Малышко в предстоящей гонке также не исключается. "Да, откровенно говоря, Малышко провалил эстафету, но если он сейчас будет лучшим или близко к лучшим, мы же не будем припоминать ему это выступление. Мы знаем, что он способен не допустить провала", - отметил тренер.

Мужская эстафета на этапе в Хохфильцене пройдет в воскресенье.

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