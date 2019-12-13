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Футбол в Англии

Юрген Клопп продлил контракт с "Ливерпулем"

Новое соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до 2024 года

ТАСС, 13 декабря. Немецкий специалист Юрген Клопп продлил контракт с английским футбольным клубом "Ливерпуль". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт клуба.

Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до 2024 года. Помощниками Клоппа останутся Пепейн Лейндерс и Петер Кравитц.

"Мы очень рады, что смогли договориться с Юргеном, а также с Питером и Пепом о продлении их работы в клубе. Мы уверены, и наши сторонники с этим согласятся, что это действительно замечательные новости. Мы считаем, что это один из важнейших моментов нашего руководства футбольным клубом "Ливерпуль", поскольку мы считаем, что нет лучше тренера, чем Юрген", - заявил владелец команды Джон Генри.

Под руководством Клоппа, возглавившего клуб 8 октября 2015 года, "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов (2018/19), финалистом Лиги чемпионов (2017/18), финалистом Лиги Европы (2015/16). В прошедшем сезоне чемпионата Англии "Ливерпуль" с рекордными для клуба 97 очками стал вторым, уступив один балл "Манчестер Сити". В текущем розыгрыше подопечные Клоппа возглавляют Английскую премьер-лигу, набрав в 16 турах 46 очков, отрыв от идущего вторым "Лестера" составляет восемь баллов. Также "Ливерпуль" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, соперник команды определится по итогам жеребьевки в понедельник.

Клопп ранее тренировал немецкий "Майнц" и немецкую "Боруссию" (Дортмунд), с которой дважды становился чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Германии.

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