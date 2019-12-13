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Россия подаст заявку на проведение Кубка мира - 2027 по регби, несмотря на решение WADA

По словам председателя высшего совета Федерации регби России Игоря Артемьева, у россиян есть конкуренты, три заявки уже поданы
Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) отправит заявку на проведение Кубка мира - 2027, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) применить санкции в отношении российского спорта. Об этом журналистам рассказал председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.

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"По поводу заявки на Кубок мира, мы надеемся на то, что [решение WADA] не скажется. Но решение может быть принято любое. У нас есть конкуренты, три заявки уже поданы. Наша задача подать как можно раньше предварительную заявку, мы это сделаем", - сказал глава федерации.

Кубок мира по регби проходит раз в четыре года, первый розыгрыш состоялся в 1987 году, в 2023 году соревнования пройдут во Франции. На турнире 2019 года, который прошел в Японии, сборная России заняла пятое место в группе А, проиграв все четыре матча.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичРоссияЛетние неолимпийские виды спортаВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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