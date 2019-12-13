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Футбол в России

ФК "Урожай" планирует сменить название на "Кубань" в сезоне-2020/21

После банкротства "Кубани" в Краснодаре из-за долгов спортивная общественность считает созданный "Урожай" правопреемником клуба
Болельщики "Кубани" Вячеслав Евдокимов/"ТАСС
Описание
Болельщики "Кубани"
© Вячеслав Евдокимов/"ТАСС

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урожай" планирует в сезоне-2020/21 сменить название на "Кубань", арбитражный управляющий ФК "Кубань" предоставил клубу право использовать название. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Урожая" в пятницу.

После банкротства "Кубани" в Краснодаре из-за долгов спортивная общественность считает созданный "Урожай" правопреемником клуба с многолетней историей. В 2018 году власти региона говорили о необходимости присвоения клубу названия "Кубань". Эта тема активно обсуждается в кругах спортивной общественности на фоне желания возродить футбольные традиции в регионе. Однако на использование бренда был введен запрет судом в виду наличия у клуба долгов перед кредиторами.

"Арбитражный управляющий предоставил футбольному клубу "Урожай" право использовать слово "Кубань" в названии. В планы клуба это входит со следующего года", - сообщили в пресс-службе. Собеседник агентства пояснил, что ФК "Урожай" завершит текущий сезон с нынешним названием, по его словам решение арбитражного управляющего ФК "Кубань" одобрено собранием кредиторов.

Существовавший в регионе с 1928 года клуб "Кубань" в мае 2018-го не смог пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза из-за финансовых долгов. Арбитражный суд Краснодарского края 17 декабря 2018 года вынес решение о признании банкротом "Кубани" (юридическое лицо - НАО "Футбольный клуб "Кубань"). В пресс-службе суда ТАСС сообщали, что поданные ранее заявления о признании "Кубани" банкротом в связи с невыполнением кредитных обязательств были объединены в одно производство.

"Урожай" после 18 матчей занимает 14-е место в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги в зоне "Юг" с 17 очками.

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