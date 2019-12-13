Биатлонист Логинов первую в сезоне медаль посвятил жене и дочери

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов первую в сезоне медаль, которую он завоевал в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене, посвятил жене и дочери. Об этом он рассказал журналистам в пятницу после завоевания награды.

"Однозначно, эта медаль посвящается жене и ребенку, это все для них", - сказал Логинов.

Спортсмен отметил, что семья пока не может сопровождать его во время поездок на соревнования. "У меня есть мотивация хорошо выступать и, естественно, большое желание постоянно их видеть. Через десять дней, после окончания этапов, будем вместе", - сказал он.

В прошлом сезоне Логинов завоевал две медали чемпионата мира и стал вторым в общем зачете Кубка мира, однако на первом в сезоне этапе КМ, который завершился на прошлой неделе в Эстерсунде, остался без наград. Во время заключительного этапа подготовки к зимнему сезону у биатлониста было диагностировано воспаление в области локтя, однако это не помешало ему выступить в Швеции.

"Если бы можно было лечь на диван и восстанавливаться, то все бы это заживало быстрее, но сейчас выхода нет - идут соревнования. Постараюсь весной больше времени уделить лечению локтя и спины, - сказал Логинов. - Очень рад, что сегодня, несмотря на проблемы с локтем и спиной перед началом сезона, получилось заехать на пьедестал. Надеюсь, что найду свою форму".