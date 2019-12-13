Ядерная зима Гинера. ЦСКА на три месяца лишился президента и вскоре поменяет владельца

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес решение об отстранении президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца за резкую критику в адрес главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова. Но на этом пятничные злоключения московского клуба и его главы не закончились - ближе к вечеру стало известно, что ВЭБ.РФ конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба. И без того запутанная история взаимоотношений судей с клубами в Российской премьер-лиге (РПЛ) в этом сезоне усугубилась еще сильнее. Одним из самых ярких отражений происходящего является ЦСКА, в котором с арбитрами воюют едва ли не все - от главного тренера Виктора Гончаренко до Гинера. В начале недели Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил наставника армейцев на три матча за нецензурную брань в адрес судей. И теперь пришел черед главы клуба.

Инцидент произошел в субботу после матча 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1). Недовольные работой главного арбитра встречи Василия Казарцева, назначившего, в частности, неоднозначный пенальти в ворота московской команды после падения форварда гостей Ари, Гинер и Гончаренко подвергли его критическим замечаниям. Президент армейцев выступил жестче и обратился еще и к Егорову, назвав того "негодяем" и посоветовав покинуть занимаемый пост. Заседание комитета по этике, на котором обсуждалось поведение Гинера, состоялось в пятницу. Председатель комитета Семен Андреев перед оглашением вердикта отметил, что слова предпринимателя "перехлестнули норму отношений между субъектами футбола", после чего стало понятно, что санкций Гинеру избежать не удастся. И это ощущение не подвело - он был отстранен на три месяца (плюс еще девять - условно) от любой деятельности, связанной с футболом, а также оштрафован на 1 млн рублей. Учитывая то, что до февраля РПЛ уходит на зимний перерыв, вряд ли санкции серьезно повлияют на деятельность ЦСКА, однако имиджевый урон клубу и лично Гинеру все же был нанесен. "По сути Гинер прав" Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов считает наказание Гинера оптимальным. "Это нелицеприятное высказывание в адрес руководителя департамента, которое имеет под собой веские, аргументированные основания, может, не нужно было это все выносить на публику, тогда удалось бы избежать наказания, а высказать в рабочей обстановке, - сказал он. - Но учитывая меру пресечения Евгения Ленноровича, это самое оптимальное наказание".

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Но не все согласны с тем, что высказывания Гинера не соответствовали нормам морали, - к примеру, член исполкома РФС, председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поддержал президента ЦСКА. "По большому счету все высказывания Гинера продиктованы большой болью за российский футбол, это один из немногих людей, кто на свои средства содержит клуб и очень переживает не только за него, но и за весь российский футбол, - сказал Гершкович в беседе с ТАСС. - Может быть, он где-то чуть-чуть некорректно высказался, но по сути он прав, потому что то, что происходит в нашем судействе, ни в какие ворота не лезет, у нас наказывают футболистов, тренеров, руководителей, но я не слышал, чтобы наказывали судей, конечно, какое-то наказание должно было быть, но не больше чем есть, я поддерживаю Гинера в его стремлениях и заботе о российском футболе". Что касается штрафа, то он будет направлен на финансовую поддержку перспективных российских судей. "Решение комитета по этике по высказываниям Евгения Гинера полностью соответствует корпоративным нормам РФС, - говорится в заявлении руководителя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, которое ТАСС предоставила пресс-служба организации. - Денежные средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей. Надеемся, что подобные ситуации не будут повторяться впредь". Смена власти Беспрецедентный случай отстранения президента клуба стал не единственным поводом для ЦСКА блеснуть во всех новостных сводках. Позднее в пятницу пришло совершенно неожиданное решение - ВЭБ.РФ объявил о получении 75% акций ЦСКА посредством конвертации долга. В последние годы клуб испытывал финансовые трудности, что в том числе сказывалось и на формировании состава команды, из-за чего армейцы залезли в долги. Точный их объем неизвестен, однако судя по пакету акций, суммы накопились весьма приличные.

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