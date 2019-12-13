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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Биатлонист Малышко ожидал, что WADA примет санкции к российскому спорту

По его словам, биатлонисты сборной России сейчас думают только о выступлении в Кубке мира

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Малышко был готов к тому, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) примет санкции к российскому спорту. Об этом он рассказал журналистам в пятницу после спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Исполком WADA 9 декабря лишил на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К этим соревнованиям будут допускаться спортсмены, которые докажут свою непричастность к возможным допинговым нарушениям.

"Все спортсмены знали итог, мало кто был удивлен решением. Никаких сюрпризов. Да, информационное пространство взорвалось, но для нас ничего нового не было. Поэтому приехали в Хохфильцен и принялись за свое обычное дело, так что сейчас думаем только о выступлении в Кубке мира", - сказал Малышко.

Решение исполкома WADA вступит в силу только с одобрения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Российская сторона может оспорить решение WADA в течение 21 дня с момента вынесения вердикта.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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