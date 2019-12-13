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Кубок мира по биатлону

Биатлонист Гараничев испытывал недомогание во время спринта на этапе КМ в Хохфильцене

Российский спортсмен занял в этой гонке 44-е место
Евгений Гараничев EPA-EFE/JESSICA GOW
Описание
Евгений Гараничев
© EPA-EFE/JESSICA GOW

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /ТАСС/. Российский биатлонист Евгений Гараничев испытывал недомогание во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене, что может говорить о его предболезненном состоянии. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Анатолий Хованцев.

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В спринте Гараничев занял 44-е место. Лучшим из россиян стал Александр Логинов (третье место).

"Я разговаривал с ним [Гараничевым] после гонки, у него тяжелое состояние: он рассказал, что на "стойке" его шатало и тошнило. Возможно, это начальная стадия заболевания, - сказал Хованцев. - Завтра посмотрим, сможет ли он пробежать в таком состоянии".

В субботу в Хохфильцене пройдет мужская гонка преследования, в воскресенье - эстафета. Хованцев считает, что сборная удачно стартовала в сезоне. "Мы стабильно попадаем в десятку по два человека, что особенно важно в такой конкуренции. Так что считаю такой результат очень хорошим", - отметил он.

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Кубок мира по биатлону
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