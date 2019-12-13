WADA: Россия проведет Евро, так как для всех видов спорта должно быть общее ограничение

ТАСС, 13 декабря. Россия не потеряет право на проведение в Санкт-Петербурге матчей ЧЕ-2020 по футболу, поскольку для всех видов спорта должно быть общее ограничение. Об этом рассказал глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор, комментарий которого приводит Associated Press.
Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Решение исполкома WADA вступит в силу только с одобрения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Российская сторона может оспорить решение WADA в течение 21 дня с момента вынесения вердикта.
"Я просто не принимаю мысль о том, что это решение мягкое. Мы остановились на крупных мероприятиях вроде чемпионатов мира, и никто не мог ожидать такого решения, но сейчас идут споры, будто мы должны были пойти дальше и лишить Россию Евро-2020. Вы также должны помнить, что у нас должна быть одна граница для всех: да, в футболе чемпионат Европы - это важное соревнование, но в других видах спорта европейские первенства не имеют такого важного значения, поэтому нужно было принять решение, подходящее для всех видов спорта", - заявил Тейлор.
По словам Тейлора, если Россия обжалует решение в CAS и судебные споры затянутся, то от этого могут пострадать спортсмены, которые будут готовиться к Играм-2024. "Если слушания затянутся и дисквалификация не затронет Игры 2020 года в Токио, то после она распространится на Игры 2024 года в Париже. Должно ли решение было быть строже? Думаю, мы провели черту там, где было нужно", - добавил он.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. В Петербурге пройдут три матча группового этапа (Россия - Бельгия, Россия - Финляндия и Финляндия - Бельгия) и один из четвертьфиналов.