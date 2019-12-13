WADA: Россия проведет Евро, так как для всех видов спорта должно быть общее ограничение

ТАСС, 13 декабря. Россия не потеряет право на проведение в Санкт-Петербурге матчей ЧЕ-2020 по футболу, поскольку для всех видов спорта должно быть общее ограничение. Об этом рассказал глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор, комментарий которого приводит Associated Press .

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Решение исполкома WADA вступит в силу только с одобрения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Российская сторона может оспорить решение WADA в течение 21 дня с момента вынесения вердикта.

"Я просто не принимаю мысль о том, что это решение мягкое. Мы остановились на крупных мероприятиях вроде чемпионатов мира, и никто не мог ожидать такого решения, но сейчас идут споры, будто мы должны были пойти дальше и лишить Россию Евро-2020. Вы также должны помнить, что у нас должна быть одна граница для всех: да, в футболе чемпионат Европы - это важное соревнование, но в других видах спорта европейские первенства не имеют такого важного значения, поэтому нужно было принять решение, подходящее для всех видов спорта", - заявил Тейлор.

По словам Тейлора, если Россия обжалует решение в CAS и судебные споры затянутся, то от этого могут пострадать спортсмены, которые будут готовиться к Играм-2024. "Если слушания затянутся и дисквалификация не затронет Игры 2020 года в Токио, то после она распространится на Игры 2024 года в Париже. Должно ли решение было быть строже? Думаю, мы провели черту там, где было нужно", - добавил он.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. В Петербурге пройдут три матча группового этапа (Россия - Бельгия, Россия - Финляндия и Финляндия - Бельгия) и один из четвертьфиналов.