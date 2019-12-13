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Мировой футбол

ФИФА получила четыре заявки на проведение женского ЧМ-2023

На проведение турнира претендуют Бразилия, Колумбия, Япония, а также совместная заявка Австралии и Новой Зеландии

ТАСС, 13 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) получила четыре заявки на проведение женского чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

На проведение турнира претендуют Бразилия, Колумбия, Япония, а также Австралия и Новая Зеландия (совместная заявка).

В январе и феврале ФИФА проведет инспекционные визиты в страны-кандидаты. Место проведения турнира будет выбрано на заседании совета ФИФА, которое пройдет в июне 2020 года.

Чемпионат мира - 2019 прошел во Франции, победителем стала сборная США.

Теги
Мировой футбол
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