ФИФА получила четыре заявки на проведение женского ЧМ-2023

ТАСС, 13 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) получила четыре заявки на проведение женского чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

На проведение турнира претендуют Бразилия, Колумбия, Япония, а также Австралия и Новая Зеландия (совместная заявка).

В январе и феврале ФИФА проведет инспекционные визиты в страны-кандидаты. Место проведения турнира будет выбрано на заседании совета ФИФА, которое пройдет в июне 2020 года.

Чемпионат мира - 2019 прошел во Франции, победителем стала сборная США.