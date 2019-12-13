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Зимние олимпийские виды спорта
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Алина Загитова заявила, что приостанавливает участие в соревнованиях

Спортсменка сообщила, что пропустит чемпионат России и не претендует на участие в чемпионатах Европы и мира в этом сезоне
Алина Загитова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 13 декабря. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла решение приостановить спортивную карьеру. Об этом 17-летняя спортсменка заявила в эфире Первого канала.

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"Я никуда не ухожу, но не буду участвовать в предстоящем чемпионате России. Сразу хочу пояснить, что без отбора не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, куда я всегда отбиралась по спортивному принципу, - сказала Загитова. - Я остаюсь на льду, продолжу тренироваться. Думаю, что это даже хорошо, потому что я буду искать себя и учить новые элементы, учить новые заходы на прыжки".

Загитова отметила, что сейчас у нее есть все в жизни. "А всегда должно чего-то не хватать, поэтому я хочу, чтобы у меня вернулось то состояние, когда я хочу выходить на старт. Нужно вкатывать новые программы, а это всегда очень сложно, в эти моменты мне всегда хотелось закончить, но я понимала, что мне это нравится", - добавила спортсменка.

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"Естественно, это был сложный период, и в этом сезоне мне точно так же помогали тренеры, они находили нужные слова мотивации. Я даже писала расписку, что обещаю поехать на соревнования. Прежде всего себе, это была некая мотивация. Писала на чемпионат мира, она (расписка - прим. ТАСС) даже есть у федерации, что я обязуюсь хорошо выступить на этих соревнованиях", - заключила Загитова.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.

Чемпионат России пройдет с 26 по 29 декабря в Красноярске. Чемпионат Европы состоится с 20 по 26 января 2020 года в Австрии, чемпионат мира - с 16 по 22 марта 2020 года в Канаде.

Теги
РоссияЗагитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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