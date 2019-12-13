Чабан: золото этапа Кубка мира скелетонистки Никитиной особенно важно на трассе ЧМ-2021

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Успех Елены Никитиной на этапе Кубка мира по скелетону в Лэйк-Плэсиде (США) должен радовать в преддверии чемпионата мира 2021 года, который пройдет в том же месте. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

27-летняя Никитина по сумме двух заездов показала время - 1 минута 49,93 секунды. Второй стала немка Жаклин Лёллинг (отставание 1,12 секунды), третьей - австрийка Жанин Флок (+1,18).

"Победа Лены на втором этапе стала возможна после того, как она проделала большую работу над ошибками после первого этапа, который неделю назад также проходил в Лейк-Плэсиде. Сегодня она проехала в свою силу, сделала минимум ошибок на трассе и победила за счет своего самого быстрого старта, - сказал Чабан. - Говорить о том, что победа Лены стала неожиданной, не стоит. Она в прошлом сезоне на этой трассе также была первой".

"Но этот успех вдвойне ценен, так в следующем сезоне здесь пройдет чемпионат мира. Можно сказать, что это был успешный этап подготовки к мировому первенству 2021 года, что не может не радовать", - добавил он.

Никитина в прошедшем сезоне стала первой российской скелетонисткой, одержавшей победу в общем зачете Кубка мира. Также Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным (смешанная эстафета) и бронзовым (личные соревнования) призером чемпионата мира 2016 года, а также двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017).