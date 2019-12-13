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Зимние олимпийские виды спорта

Мишин пожелал Загитовой достичь такого же успеха в будущем, как на ранних этапах карьеры

В пятницу 17-летняя фигуристка объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях
Алексей Мишин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Алексей Мишин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин пожелал олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой достичь сопоставимых успехов в жизни и спорте, какие были у нее на ранних этапах карьеры. Об этом Мишин сообщил ТАСС.

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В пятницу 17-летняя фигуристка объявила, что берет паузу в спортивной карьере.

"Я желаю ей в будущем таких же успехов, какие были у нее, когда она была подростком, - сказал Мишин. - Потом она стала девушкой, дальше будет супругой и бабушкой. И во всех этих моментах я хочу пожелать ей огромного счастья".

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.

Теги
Загитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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