Ягудин: Загитова добилась всего в фигурном катании, она вправе на любое решение

В пятницу Загитовав эфире Первого канала заявила, что приостанавливает соревновательную карьеру. В декабре Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при по медицинским показателям, заявив, что получила повреждение во время одного из прыжков при выполнении произвольной программы.

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выиграла все возможные титулы, теперь она вправе на любое решение относительно карьеры. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

"Алина вправе делать все, что ей захочется, - закончить с фигурным катанием, продолжить заниматься или брать паузу и определяться с планами на следующий сезон. Она сделала в фигурном катании максимум - выиграла абсолютно все титулы. Дальше она может делать все, что захочет", - заявил Ягудин.

"Она - взрослый человек и вправе руководить своей жизнью. А мы как люди, которые на протяжении последних нескольких лет смотрели на нее и сопереживали ей, если у нас есть сердце и мозги, можем только поддерживать любые ее решения", - подчеркнул собеседник агентства.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.