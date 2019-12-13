Ягудин: Загитова добилась всего в фигурном катании, она вправе на любое решение

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выиграла все возможные титулы, теперь она вправе на любое решение относительно карьеры. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
В пятницу Загитовав эфире Первого канала заявила, что приостанавливает соревновательную карьеру. В декабре Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при по медицинским показателям, заявив, что получила повреждение во время одного из прыжков при выполнении произвольной программы.
"Алина вправе делать все, что ей захочется, - закончить с фигурным катанием, продолжить заниматься или брать паузу и определяться с планами на следующий сезон. Она сделала в фигурном катании максимум - выиграла абсолютно все титулы. Дальше она может делать все, что захочет", - заявил Ягудин.
"Она - взрослый человек и вправе руководить своей жизнью. А мы как люди, которые на протяжении последних нескольких лет смотрели на нее и сопереживали ей, если у нас есть сердце и мозги, можем только поддерживать любые ее решения", - подчеркнул собеседник агентства.
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.