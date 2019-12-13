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Зимние олимпийские виды спорта

Роднина: решение Загитовой является следствием новых правил спортивной жизни

В пятницу 17-летняя фигуристка объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях
Ирина Роднина Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Ирина Роднина
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию россиянки Алины Загитовой приостановить соревновательную деятельность является отображением новых правил жизни в спорте. Такое мнение ТАСС высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

В пятницу 17-летняя Загитова в эфире Первого канала объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но продолжит тренироваться.

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"Жизнь диктует свои правила, тренеры, спортсмены и их родители ведут себя в соответствии с ними, - сказала Роднина. - Нам как болельщикам остается только пожелать здоровья и удачи спортсменам. Если мы запускаем детей во взрослую жизнь, то кто-то должен нести за это ответственность. Кто-то запустил их на орбиту профессионального большого тяжелого спорта".

Роднина вспомнила историю двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, сменившей тренера после Олимпийских игр 2018 года. "Большие вопросы к болельщикам - как все осуждали Евгению Медведеву и ее переход к Брайану Орсеру, но я давно знаю Орсера - это тренер с колоссальным опытом. Все амбиции давно удовлетворены, теперь он работает со спортсменами, - сказала она. - Он не за всех берется, но, взяв спортсмена, он выводит человека на высшее состояние, не обязательно на олимпийское, я не хочу никого осуждать, но у нас результат идет впереди морали и впереди элементарной человечности, мне повезло с болельщиками - 50 лет назад я выиграла свой первый титул и до сих пор получаю от них слова благодарности и поддержки".

"За результатом должны стоять высокие человеческие качества. Размер скамейки запасных не должен влиять на ценность индивидуальности каждого спортсмена", - заключила Роднина.

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Роднина, Ирина КонстантиновнаЗагитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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