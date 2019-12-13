Загитова заявила, что продолжит работать с Тутберидзе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова продолжит сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Об этом 17-летняя спортсменка заявила в эфире Первого канала.

В пятницу Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но продолжит тренироваться.

"Я остаюсь вместе с тренерами, с которыми мы прошли такой путь. Я очень благодарна им, федерации, болельщикам, моей семье. Мы сделали это вместе", - сказала Загитова.

"Только мы, наверное, знаем, через что нам пришлось пройти. Это были сложности, радостные моменты, их было достаточно много. Никуда уходить от них я не собираюсь, мы продолжаем вместе работать", - добавила спортсменка.

Загитова под руководством Тутберидзе стала олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.