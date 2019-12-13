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Зимние олимпийские виды спорта

Плющенко уверен, что Загитова может вернуться на лед с четверным прыжком

В пятницу олимпийская чемпионка заявила, что приостанавливает соревновательную карьеру
Евгений Плющенко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Евгений Плющенко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова еще может вернуться в большой спорт, причем с четверным прыжком. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

В пятницу 17-летняя Загитова в эфире Первого канала заявила, что приостанавливает соревновательную карьеру, однако продолжит тренироваться. В декабре Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при по медицинским показателям, заявив, что получила повреждение во время одного из прыжков при выполнении произвольной программы.

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"Думаю, с одной стороны причиной [такого решения] могла стать травма, с другой - Алина видит наших спортсменок с их четверными прыжками, ей сейчас тяжело с ними соревноваться - в арсенале нужно иметь четверной прыжок как минимум, а все остальное для победы у нее есть - потрясающий артистизм, скольжение и другие необходимые качества для успеха. Но нужен четверной, и она сможет его сделать - невозможное возможно, главное - продолжать тренироваться, готовиться, выступать, руки опускать нельзя", - заявил Плющенко.

"Все бывает - падения, неудачные старты, но мы растем. И человек, который справляется со всем этим, - по-настоящему великий спортсмен", - подчеркнул Плющенко.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.

Теги
Плющенко, Евгений ВикторовичЗагитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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