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Зимние олимпийские виды спорта

Тутберидзе считает, что Загитова вернется на лед, когда соскучится по соревнованиям

По словам тренера, решение фигуристки приостановить участие в соревнованиях не является неожиданным
Этери Тутберидзе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Этери Тутберидзе
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 13 декабря. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе считает, что Алина Загитова вернется на лед, когда соскучится по соревнованиям. Об этом Тутберидзе сообщила в эфире Первого канала.

В пятницу 17-летняя спортсменка в эфире Первого канала объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но продолжит тренироваться.

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"Это решение, к сожалению, не пришло случайно, Алина уже порядка полутора лет озвучивала его. Оно не является неожиданным, те полтора года, когда она продолжала соревноваться и бороться, были сложными", - сказала Тутберидзе.

"Она очень красиво катается и очень красива на льду, так что мы всем тренерским составом пытались убедить ее продолжить. Думаю, это придет к ней само, потому что она не приостанавливает тренировочный процесс, чтобы в любой момент вернуться. Мы дали ей принять это решение, наверное, чтобы она поскорее соскучилась", - добавила тренер.

Загитова занимается под руководством Тутберидзе с 2016 года, под ее руководством она стала олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.

Теги
Загитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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