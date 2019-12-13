Тутберидзе считает, что Загитова вернется на лед, когда соскучится по соревнованиям

ТАСС, 13 декабря. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе считает, что Алина Загитова вернется на лед, когда соскучится по соревнованиям. Об этом Тутберидзе сообщила в эфире Первого канала.

"Это решение, к сожалению, не пришло случайно, Алина уже порядка полутора лет озвучивала его. Оно не является неожиданным, те полтора года, когда она продолжала соревноваться и бороться, были сложными", - сказала Тутберидзе.

"Она очень красиво катается и очень красива на льду, так что мы всем тренерским составом пытались убедить ее продолжить. Думаю, это придет к ней само, потому что она не приостанавливает тренировочный процесс, чтобы в любой момент вернуться. Мы дали ей принять это решение, наверное, чтобы она поскорее соскучилась", - добавила тренер.

Загитова занимается под руководством Тутберидзе с 2016 года, под ее руководством она стала олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.