Четыре российских шахматиста вышли в четвертьфинал этапа Гран-при FIDE в Израиле

ТАСС, 13 декабря. Россиянин Сергей Карякин вышел в четвертьфинал заключительного, четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме.

Карякин на тай-брейке победил индуса Пенталу Харикришну. Также в четвертьфинал по итогам тай-брейка вышли россияне Дмитрий Андрейкин, Ян Непомнящий и Дмитрий Яковенко, победившие поляка Радослава Войташека, Бориса Гельфанда из Израиля и азербайджанца Шахрияра Мамедьярова соответственно, француз Максим Вашье-Лаграв, обыгравший болгарина Веселина Топалова, китаец Вэй И, который оказался сильнее голландца Аниша Гири, и чех Давид Навара, обыгравший китайца Ван Хао. В четверг участие в четвертьфинале гарантировал американец Уэсли Со, победивший китайского гроссмейстера Юй Янъи в двух классических партиях.

В четвертьфинале Андрейкин сыграет с Вашье-Лагравом, Непомнящий - с Со, Карякин - с Вэй И, Яковенко - с Наварой. Партии пройдут 14-16 декабря.

Призовой фонд одного этапа Гран-при составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены между участниками по итогам всего Гран-при. Турнир в Израиле завершится 23 декабря, если в финале потребуется тай-брейк.