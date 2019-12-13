Тарасова считает, что Загитова уже не вернется в большой спорт

"Вернется Алина или нет - глупый вопрос, надежды юношей питают. Надеюсь на то, что она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь, хочется пожелать ей успеха в том, как она ей распорядится. Она пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка, - прекрасное шоу, будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены. А мы будем иметь возможность видеть ее раз в год", - сказала Тарасова.

"Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться, и она, наверное, будет это делать. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки", - подчеркнула специалист.

Тарасова отметила, что Загитова для многих стала любимицей. "Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы ее услышали. Мы хотим ей счастливой жизни, она любимица многих людей в стране, главное, чтобы у нее в жизни все сложилось. Конечно, она не вернется, я так думаю", - сказала собеседница ТАСС.

"Соревнований у нас может не быть, вот это беда, а уж победы стране в женском одиночном катании обеспечивает Этери Тутберидзе. И я с большим уважением отношусь к тому, что делает Алексей Мишин и его ученица Лиза Туктамышева - она переживала неудачи, ничего не добивалась в плане медалей, но возвращалась, выучила четверной тулуп, восстановила тройной аксель. Или наша выдающаяся спортсменка двукратная чемпионка мира Женя Медведева - выбралась со дна колодца, в который она попала, она совершенствуется. Я уважаю этих людей, также как я уважаю мнение Алины - она сама распоряжается своей жизнью", - заключила Тарасова.