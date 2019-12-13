Горячкина сохранила единоличное лидерство после десятого тура этапа Гран-при FIDE в Монако

ТАСС, 13 декабря. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с украинкой Анной Музычук в партии десятого тура второго этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Монако.

Россиянка Александра Костенюк черными фигурами обыграла Харику Дронавалли из Индии. Партии Пиа Крамлинг (Швеция) - Хампи Конеру (Индия), Элизабет Петц - Екатерина Лагно (Россия), Нана Дзагнидзе (Грузия) - Чжао Сюэ (Китай) и Валентина Гунина (Россия) - Мария Музычук (Украина) завершились вничью.

После десяти туров из 11 лидирует Горячкина (7 очков), далее идут Костенюк, Конеру (обе - по 6), Дронавалли, Лагно, Крамлинг (все - 5,5), Анна Музычук (5), Дзагнидзе, Мария Музычук (обе - по 4,5), Петц, Чжао Сюэ (обе - по 4), замыкает турнирную таблицу Гунина (1,5).

В заключительном туре в субботу состоятся партии Мария Музычук - Дзагнидзе, Анна Музычук - Гунина, Конеру - Горячкина, Лагно - Крамлинг, Костенюк - Петц, Чжао Сюэ - Дронавалли.

Этап Гран-при FIDE в Монако завершится 15 декабря, если победитель не будет определен в субботу. Позднее пройдут еще два этапа серии - в Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года), первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала Конеру. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.