{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Загитова остается в составе сборной России по фигурному катанию

Александр Горшков заявил, что Федерация фигурного катания на коньках России с пониманием относится к решению спортсменки приостанавливает соревновательную карьеру
Алина Загитова EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Алина Загитова
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова остается в составе сборной России. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

В пятницу Загитова в эфире Первого канала заявила, что приостанавливает соревновательную карьеру, однако продолжит тренировки.

"Федерация фигурного катания на коньках России с уважением и пониманием относится к решению спортсменки и ее тренера. Алина остается в составе сборной сборной России", - сказал Горшков.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 26 по 29 декабря в Красноярске.

Теги
Горшков, Александр ГеоргиевичЗагитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
Аргентинский футболист Лавесси объявил о завершении карьеры
Последним клубом 34-летнего форварда был китайский "Хэбэй Чайна Форчун"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС