Загитова остается в составе сборной России по фигурному катанию

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова остается в составе сборной России. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

В пятницу Загитова в эфире Первого канала заявила, что приостанавливает соревновательную карьеру, однако продолжит тренировки.

"Федерация фигурного катания на коньках России с уважением и пониманием относится к решению спортсменки и ее тренера. Алина остается в составе сборной сборной России", - сказал Горшков.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 26 по 29 декабря в Красноярске.