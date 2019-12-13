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Мировой футбол

Аргентинский футболист Лавесси объявил о завершении карьеры

Последним клубом 34-летнего форварда был китайский "Хэбэй Чайна Форчун"

ТАСС, 13 декабря. Бывший игрок сборной Аргентины Эсекьель Лавесси завершил спортивную карьеру. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram спортсмена.

Последним клубом 34-летнего нападающего был китайский "Хэбэй Чайна Форчун". В составе команды он провел 75 матчей и забил 35 мячей.

"Всегда буду благодарен людям, которые были рядом со мной на протяжении всего этого путешествия. С огромной грустью прощаюсь с самым удивительным этапом жизни. Я был очень счастлив", - написал футболист у себя на странице.

Также он выступал за аргентинские "Эстудиантес" и "Сан-Лоренсо", став с последним чемпионом страны, итальянский "Наполи", в составе которого выиграл Кубок Италии, и французский ПСЖ. За четыре года выступления в составе столичного клуба он по три раза стал чемпионом и обладателем Суперкубка Франции, один раз - Кубка Франции. В составе сборной Аргентины Лавесси выиграл Олимпиаду 2008 года, всего за национальную команду нападающий провел 51 матч и забил девять мячей.

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Мировой футбол
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