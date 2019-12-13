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Еврокубки

"Зенит" проиграл "Баварии" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 69:77

ТАСС, 14 декабря. Российский баскетбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) уступил немецкой "Баварии" со счетом 69:77 в гостевом матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в присутствии 5197 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник "Зенита" Алекс Ренфро, набравший 18 очков. В составе "Баварии" больше всего очков набрал Владимир Лучич (17).

"Зенит" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе три победы в 13 матчах. "Бавария" идет 15-й, одержав пять побед при восьми поражениях.

В следующем матче "Зенит" 17 декабря на домашней площадке встретится с израильским "Маккаби" (Тель-Авив). "Бавария" днем позже на выезде сыграет с немецкой "Альбой".

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