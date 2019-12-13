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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионка взяла паузу. Алина Загитова приостановила соревновательную деятельность

Спортсменка пропустит предстоящие чемпионаты России, Европы и мира
Алина Загитова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Алина Загитова взяла паузу в соревновательной деятельности. Соответствующее заявление она сделала в эфире Первого канала в пятницу.

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Вероятно, для всех поклонников фигурного катания оповещение в социальных сетях телеканала, вышедшее за несколько часов до эфира, было неожиданным. Скоро пройдет чемпионат России в Красноярске - важнейший старт сезона, а перед такими турнирами фигуристы предпочитают хранить молчание. Если что-то в этих условиях заставило Загитову выйти из тени, то это явно носило серьезный характер.

Однако даже самые смелые ожидания болельщиков выглядели блекло на фоне сказанного в эфире. В возрасте 17 лет Загитова решила временно приостановить соревновательную деятельность, а освободившееся время посвятить выступлениям в шоу и разучиванию новых элементов. При этом первое заявление сделала не сама спортсменка, а ведущий Кирилл Клейменов. Видимо, слова давались фигуристке с большим трудом.

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"Я никуда не ухожу, но не буду участвовать в предстоящем чемпионате России, - сказала позднее Загитова. - Сразу хочу пояснить, что не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, куда я всегда отбиралась по спортивному принципу. Остаюсь на льду и продолжу тренироваться. Думаю, что это хорошо, потому что я буду искать себя и учить новые элементы, учить новые заходы на прыжки".

После финала Гран-при в Турине, где фигуристка впервые в карьере заняла последнее место, появилось множество слухов о разногласиях между ней и ее многолетним тренером Этери Тутберидзе. Однако Загитова поспешила развеять их. "Я остаюсь вместе с тренерами, с которыми мы прошли такой путь, очень благодарна им, федерации, болельщикам, моей семье. Мы сделали это вместе", - сказала спортсменка.

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Также в эфире был продемонстрирован отрывок из интервью Тутберидзе - специалист рассказала, что Загитова просила тренеров дать ей паузу в течение полутора лет. "Решение, к сожалению, не пришло случайно, Алина уже озвучивала его около полутора лет, - сказала Тутберидзе. - Она очень красиво катается и прекрасно выглядит на льду, мы всем тренерским составом пытались убедить ее продолжить. Думаю, это придет к ней само, потому что она не приостанавливает тренировочный процесс, чтобы в любой момент вернуться".

Следствие новых правил спортивной жизни

В профессиональной среде решение Загитовой вызвало смешанную реакцию. Например, олимпийский чемпион Алексей Ягудин в разговоре с ТАСС выступил с поддержкой выбора фигуристки. "Алина вправе делать все, что ей захочется, может закончить с фигурным катанием, продолжить заниматься или же взять паузу, чтобы определяться с планами на следующий сезон. Она сделала в фигурном катании максимум, выиграла абсолютно все титулы", - сказал Ягудин.

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Олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что у Загитовой есть все шансы, чтобы вернуться, имея четверной прыжок в арсенале. "С одной стороны, причиной [такого решения] могла стать травма (в финале Гран-при фигуристка повредила бедро - прим. ТАСС), с другой - Алина видит наших спортсменок с их четверными прыжками, ей сейчас тяжело с ними соревноваться, ведь в арсенале нужно иметь как минимум один такой элемент. Все остальное для победы у нее есть - потрясающий артистизм, скольжение и другие необходимые качества для успеха. Однако нужен четверной прыжок, она сможет его сделать, нужно продолжать тренироваться, готовиться, выступать и не опускать руки", - подчеркнул специалист, комментируя для ТАСС заявление Загитовой.

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Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина отметила влияние новых правил жизни в спорте на приостановление карьеры Загитовой. "Жизнь диктует свои правила, а тренеры, спортсмены и их родители ведут себя в соответствии с ними, - сказала она. - Болельщикам остается только пожелать здоровья и удачи спортсменам. Если мы запускаем детей во взрослую жизнь, то кто-то должен нести за это ответственность, кто-то запустил их на орбиту профессионального спорта, большого и тяжелого".

Мнение российского тренера Татьяны Тарасовой в этом вопросе однозначно - специалист уверена, что Загитова больше в спорт не вернется. "Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем идет речь, мы ее услышали, - заявила она ТАСС. - Все хотят ей счастливой жизни, она является любимицей многих людей в стране, главное, чтобы у нее все сложилось. Конечно, она не вернется, я так думаю".

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Хотелось бы пожелать Загитовой найти себя в жизни и, будем надеяться, в спорте. Именно так сделал в разговоре с ТАСС тренер Алексей Мишин. "Я желаю ей в будущем таких же успехов, какие были у нее, когда она была подростком, - сказал Мишин. - Потом она стала девушкой, дальше будет супругой и бабушкой, во всех этих моментах я хочу пожелать ей огромного счастья".

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