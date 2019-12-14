Футболист "Спартака" Роша перейдет во "Фламенго" на правах аренды

ТАСС, 14 ноября. Нападающий российского футбольного клуба "Спартак" Педро Роша может продолжить карьеру в бразильском "Фламенго" на правах аренды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылка на портал Globo Esporte.

В апреле 2019 года Роша перешел из "Спартака" на правах аренды в бразильский "Крузейро". В составе команды нападающий провел 25 матчей, забил два мяча и сделал две голевые передачи. По итогам сезона "Крузейро" впервые в своей истории вылетел из высшего дивизиона чемпионата Бразилии.

Сообщается, что "Фламенго" и "Спартак" договорились о переходе игрока, сейчас идет процесс оформления документов. По информации источника, подписание Роши одобрил главный тренер команды Жоржи Жезуш, который видит в 25-летнем футболисте универсала, способного закрыть несколько позиций.

Роша перешел в "Спартак" из бразильского "Гремио" летом 2017 года. В составе московского клуба бразилец провел 19 матчей в разных турнирах, забив один мяч и сделав две результативные передачи.