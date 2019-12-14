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Зимние олимпийские виды спорта

Российский саночник Репилов стал первым на этапе Кубка мира в Канаде

Также россиянка Татьяна Иванова выиграла в соревнованиях среди женщин
Роман Репилов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Роман Репилов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 14 декабря. Россиянин Роман Репилов одержал победу на третьем этапе Кубка мира по санному спорту. Соревнования проходят в канадском городе Уистлер.

23-летний спортсмен показал результат 1 минута 39,713 секунды. Второе место занял немец Феликс Лох (1.39,860), третьим стал итальянец Доминик Фишналлер (1.39,920). Россиянин Семен Павличенко стал 12-м (1.40,297), Максим Аравин - 19-м (1.40,496), Александр Горбацевич - 20-м (1.40,504).

В женских соревнованиях победу одержала 28-летняя россиянка Татьяна Иванова (1.17,378), второе место заняла немка Анна Беррайтер (1.17,569), третье - 24-летняя представительница России Виктория Демченко (1.17,599). Екатерина Катникова стала восьмой (1.17,796), Екатерина Батурина - 22-й (1.18,210).

Этап Кубка мира в Уистлере завершится в ночь на 15 декабря.

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